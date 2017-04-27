Николая Кравченко уволили из Николаевского русского драмтеатра

На сессии Николаевского областного совета все идет, как по маслу. Как и планировали, Россию признали агрессором, а художественного руководителя Николаевского художественного русского драматического театра Николая Кравченко уволили с занимаемой должности.

Об этом сообщает издание «Преступности.нет».

Несмотря на просьбы депутатов Вадима Олабина и Татьяны Демченко снять данный вопрос с повестки дня, его все равно вынесли на голосование. Однако решение было принято не в пользу Николая Кравченко, даже обращения лидера оппозиционной силы Владимира Фроленко не были приняты во внимания депутатского корпуса.

В своем обращении Владимир Фроленко обратился к Юрию Кормышкину, с которым общался ранее, с просьбой поддержать кандидатуру Николая Кравченко. Однако Кормышкин оказался непоколебим:

«Нельзя одного человека поддерживать, а другому не давать голоса», – сказал Юрий Кормышкин, напомнив о провальном решении о назначении Николая Берсона руководителем муздрама.

После Фроленко обратился к Федору Барне, напомнив ему о том, что он «давал слово мужика», и попросив и в этом вопросе проголосовать как мужчина.

На это заявление Федор Барна ответил следующее:

«Кравченко – хороший парень. Я его уважаю. Но хороший парень – не профессия».

После долгих переговоров вопрос был вынесен на голосование. Против Николая Кравченко проголосовало 38 депутатов, а поддержали только 13.

Вслед за этим, состоялось голосование за назначение Артема Свистуна на место уволенного Николая Кравченко. За эту кандидатуру проголосовали 38, а против – 13.