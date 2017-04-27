Городская власть намерена усовершенствовать процедуру спила деревьев в Николаеве

27.04.17 13:01Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Городская власть намерена усовершенствовать процедуру санитарной обрезки и кронирования деревьев. Об этом в среду, 26 апреля, в эфире телеканала «Николаев» рассказала депутат городского совета Светлана Таранова, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отметила депутат, на данный момент в городе действует мораторий на спил деревьев, введенный мэром Александром Сенкевичем. Он завершается 1 мая. В начале следующего месяца также планируется проведение совещания, в котором возьмут участие депутаты горсовета, специалисты мэрии и общественные активисты. В ходе совещания должны быть выработаны изменения в городское положение о спиле деревьев.

"Есть четкое представление о документах, необходимых для спила деревьев. Но схемы реализации еще необходимо отрабатывать. Например, когда по акту деревья спилены или омоложены, на самом акте должна ставиться определенная отметка, чтобы не было возможности по этому акту 2 или 3 раза спиливать деревья. Вот это сейчас отрабатывается, - рассказала Светлана Таранова.- Есть проблемный вопрос: как определить, что дерево аварийное, как отследить, чтобы под аварийные не списывали здоровые деревья, но мешающие кому-то. Это те проблемные вопросы, которые мы еще будем обсуждать и принимать решение по ним. Ведь часто люди обращаются и жалуются на то, что дерево здоровое, а его спилили".

Светлана Таранова подчеркнула, что после окончания моратория начнется санитарная обрезка и кронирование деревьев, на которые поступили заявки.

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