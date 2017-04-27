Депутаты переименовали областное «Агентство развития» в «Международный аэропорт «Николаев»

27.04.17 13:05Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 27 апреля, депутаты Николаевского областного совета проголосовали за переименование областного коммунального предприятия «Агентство развития» в «Международный аэропорт «Николаев».

Депутаты отдельным голосованием также утвердили программу развития «Международный аэропорт «Николаев» на три года, финасирование которой предусматривает 742 миллиона гривен, привлеченных из различных источников.

Как сказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, устав предприятия полностью создавался под будущий «Международный аэропорт «Николаев». Он добавил, что переименование необходимо для выполнения процедуры получения сертификата безопасности и дальнейшего функционирования аэропорта.

Главным противником этого проекта решения была депутат Татьяна Демченко.

От того, что такие важные решения принимаем галопом, большой пользы от этого не будет. Речь идет о том, что мы в нарушение регламента получили этот проект решения. Сегодня мы не знаем, где находится имущество нашего бывшего коммунального предприятия «Международный аэропорт Николаев». Почему имущества нет в статутном фонде, почему в статутном фонде указано только 50 миллионов? О каком выделении денег идет речь, если предприятие еще не зарегистрировано? Еще нет руководителя. Поэтому предлагаю, тормозните этот галоп, - сказала Татьяна Демченко.

Татьяна Васильевна, хочу вам сказать, помните, когда я приехал на Николаевщину, вы пришли и рассказывали, как Виктории Москаленко нужно вести сессию? Мол, когда вы вели сессии, у вас не возникало вопросов, все строем голосовали. Я спросил, что вы с ними делали? Вы сказали, что работали в комиссиях. Так вот, Татьяна Васильевна, работайте в комиссиях. Там вопросы задавайте, - ответил ей глава облгосадминистрации Алексей Савченко.

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