Украинцы получают повестки в армию: кого, когда и насколько заберут в военные формирования

Призывная кампания будет проходить в Украине до конца мая, призовут более 14 тысяч.

В Украине проходит весенний призыв на срочную службу в армию. Всего, согласно постановлению правительства, военные комиссариаты по всей стране должны призвать больше 14 тысяч украинцев в возрасте до 27 лет.

Кого и когда отправят на службу в армию разбирался сайт "Сегодня".

Когда и кого призовут

Сроки призыва определяет президент, а количество призывников – правительство. Петр Порошенко подписал указ, согласно которому весенний призыв в армию пройдет в апреле-мае, а осенний – в октябре-ноябре. Этой весной военкоматы призовут больше 14 тысяч украинцев по всей стране. Больше всего – в Днепропетровской области (1480 человек), а меньше всего в Луганской – 210 юношей.

Еще несколько недель назад из Днепра на срочную службу отправили первых 100 парней. Призывная кампания продолжается – военные комиссариаты рассылают повестки, старшеклассники проходят медицинскую комиссию.

Если во время мобилизации военкомы встречали украинцев с повестками возле супермаркетов, проходных пунктов на заводах и остановках – то сейчас от "рейдов" практически отказались. Как пояснили в одном из районных комиссариатов, надобность "гоняться" за призывниками отпала. План по количеству "новобранцев" значительно сократился.

"У нас, к примеру, на область за четвертую волну частичной мобилизации был план 2800 человек. И это только мобилизация, а еще был призыв на срочную службу! Чтобы вы понимали, план нужно выполнять. А что делать, если человек не идет по повестке? Сейчас у нас план всего 520 срочников. И если во время мобилизации могли отправить в зону АТО, срочники все служат в пунктах постоянной дислокации – на Донбасс не отправляют. Поэтому сейчас все проходит в штатном режиме – рассылаются повестки, люди приходят. Никто ни за кем не гоняется. Если уклоняется, то мы регистрируем и направляем в правоохранительные органы", – рассказали "Сегодня" в одном из районных военкоматов в Запорожской области.

Весенняя призывная кампания обойдется украинскому бюджету в 46,5 миллиона гривен. Львиную часть от этой суммы (45,2 миллиона) раздадут "новобранцам" в качестве одноразовой материальной выплаты. Так, каждому призывнику положена помощь в размере 3200 гривен. В прошлом году размер помощи был "привязан" к минимальной зарплате, но после повышения минималки чиновники приняли решение выплачивать не две минимальные зарплаты, а два прожиточных минимума.

Если бы в закон о "О военной обязанности и военной службе" не внесли правки, в этом году размер помощи для призывников достиг бы 6400 гривен, а бюджет призывной кампании пришлось бы увеличить в два раза.

На данный момент на каждого призывника военкомат получает 93 гривни. Чем больше призывников, тем больше бюджет военкомата. В армию забирают украинцев от 20 до 27 лет. Для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях срок службы составит до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста), – до 12 месяцев.

Кто имеет право на отсрочку и как накажут уклонистов

За уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам "светит" условный срок. При этом адвокат отмечает, по истечению условного срока судимость снимается. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен. К слову, согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста.(ч. 4 ст. 34 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03. 1992 № 2232-XII).

Кому положена отсрочка от службы : Тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника. Имеет ребенка возрастом до трех лет Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери) Имеет двух и более детей Имеет беременную жену или жену-инвалида Является сиротой Имеет временные проблемы со здоровьем Если брат служит в это же время в армии Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме Учителям (на весь период работы по специальности) Медикам (на весь период работы по специальности) Священникам (на весь период работы по специальности) Полицейским (на весь период работы по специальности) Подозреваемых в уголовных преступлениях

Кто может получить освобождение от призыва в армию:

Негодные по состояние здоровья

Молодые люди старше 27 лет

Еще одна возможность "откосить" от армии – взятка военкому. Так, несколько недель назад на взятке в 600 долларов (16 тысяч гривен) попался и.о. военного комиссара одного из районов Запорожья, сообщают в полиции. В Киеве с призывников берут больше. По данным правоохранителей, несколько дней назад на взятке в 900 долларов (24 тысячи гривен) попался сотрудник медицинской комиссии в одном из военкоматов Киевской области.

Юрист Александр Плохотник уверен: даже если нет правовых оснований для отсрочки от армии – давать взятку не стоит. "Конечно, я как юрист, другого ответа дать не могу – взятки давать нельзя. А кто может вам гарантировать, что этот военный комиссар не попадется через два дня, и ваше дело не пересмотрят? Есть много правовых оснований не идти в армию – например, поступить в высшее учебное заведение", – рассказывает юрист.

Военную мобилизацию объявлять не планируют, но в армию могут забрать украинцев с дипломами

В этом году, как рассказали в Генеральном штабе, в армию также могут забрать украинцев возрастом до 43 лет, которые окончили военную кафедру. Служить они будут полтора года с сохранением за собой рабочего места.

Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые примут решение уволиться. Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет. Как предполагают в Генштабе, могут призывать примерно четыре тысячи украинцев, которые окончили военные кафедры.

При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства. "В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", – пояснили в Генштабе.

В то же время проводить частичную военную мобилизацию в 2017 году не планируют. Сейчас уволенных в запас бойцов замещают контрактники. Как говорят в Генштабе, решение об очередной волне мобилизации в этом году может принять только президент. Однако до тех пор, пока ситуация на Донбассе кардинально не обострилась, такой необходимости нет.