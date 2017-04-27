На сессии Николаевского облсовета призвали возбудить уголовное дело против Порошенко

27.04.17 15:25Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

После того, как на сегодняшней сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за проект решения «О признании Российской Федерации страной-агрессором», слово для выступления «вырвал» депутат облсовета Вадим Олабин.

Признание России страной-агрессором влечёт за собой признание противозаконной деятельность всех институций этой страны, в том числе Федеральной службы безопасности, Министерства обороны и других. За чей счёт осуществляют свою деятельность эти учреждения? Исключительно за счёт государственного бюджета Российской Федерации… Уголовная ответственность должна быть применена ко всем гражданам Украины, которые прямо или косвенно наполняют государственный бюджет страны-агрессора, - предупреждал Олабин.

И предложил применить статью 110.2 Уголовного Кодекса к Украины к главному её лицу — Президенту Украины Петру Порошенко.

Учитывая вышесказанное, предлагаю решение Николаевского областного совета дополнить пунктом следующего содержания. «Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Генеральному прокурору Украины открыть уголовное производство и привлечь к уголовной ответственности по статье 110.2 Президента Украины Порошенко и других должностных лиц органов власти и местного самоуправления, которые непосредственно и через подставных лиц осуществляют отчисления в государственный бюджет страны-агрессора и финансируют деятельность по смене территорий и государственных границ Украины, - сказал Олабин.

Он предложил поставить этот вопрос на голосование, прекрасно понимая, что этого никто не сделает.

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