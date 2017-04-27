Визы в страны Евросоюза отменят, но введут регистрацию

27.04.17 17:35Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

В Евросоюзе создают единый реестр всех въезжающих и выезжающих из ЕС. Что это такое и как сейчас в Европе контролируют въезд-выезд?

После получения безвиза, украинцев, как и всех других граждан третьих стран, посещающих Евросоюз, будут вносить в единый реестр. Об этом заявила Ангела Меркель, выступая на конгрессе по вопросам внутренней безопасности.

"Мы счастливо пришли к созданию единой пограничной полиции. Сейчас ведется работа по созданию единого реестра всех въезжающих и выезжающих из ЕС. Это будет следующим большим и важным шагом. Если границы ЕС больше не соответствуют национальным границам, то мы должны уметь защитить внешние границы. Опыт, который мы получили в 2015 году, говорит о том, что защита внешних границ абсолютно не соответствует этим требованиям", - заявила канцлер Германии.

Ангела Меркель не дала конкретных разъяснений по поводу реестра, но скорее всего, речь идет о так называемом проекте "разумных границ", который разрабатывается в ЕС с 2013 года и планируется к запуску до 2018-го.

В феврале этого года Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам уже одобрил внедрение модернизированной системы проверок документов граждан третьих стран, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны.

Окончательное решение о внедрении "умных границ" предстоит согласовать на трехсторонних переговорах представителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Что такое "умные границы" (smart borders)?

Проект состоит из двух частей - "Программа зарегистрированных путешественников" (RTP) и система "въезд-выезд" (EES).

"Программа зарегистрированных путешественников" предусматривает получение за определенную плату гражданами третьих стран, часто посещающих ЕС (90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток), электронной карты, куда заносится вся необходимая информация о путешественнике. Дальше схема проста: приложил карту на границе к автомату, который считывает содержащуюся на ней информацию, затем приложил палец, чтобы автомат сверил отпечаток с копией, имеющейся в системе, - и граница открылась.

Система "въезд-выезд" (EES) будет записывать все въезды и выезды граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочное пребывание в Шенгенской зоне, включая тех, которым не требуется виза. Более того, она будет автоматически подсчитывать разрешенный срок пребывания и сигнализировать компетентным национальным органам в случае, если нет записи о выезде при истекшем сроке пребывания. И, наконец, EES позволит как на внешней границе, так и внутри территории точно и надежно идентифицировать лицо из категории тех, которому не требуется виза.

Эти сведения будут получать пограничные службы всех стран ЕС. Данные о пребывании туристов будут хранить в течение полугода. А срок хранения информации о тех, кто нарушит правила пребывания, будет неограниченным.

Как сейчас контролируют въезжающих?

В настоящее время на пограничных пунктах пропуска ЕС используются Шенгенская информационная система (SIS) и Визовая информационная система (VIS). Однако ни одна из них не предназначена для записи данных о пересечении границ и контроля за сроком пребывания на территории ЕС.

13 стран-членов Шенгенского соглашения (Финляндия, Эстония, Испания, Латвия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Кипр, Португалия и Мальта) в настоящее время используют собственные национальные системы учета въезда/выезда граждан третьих стран, пересекающих внешнюю границу. Однако эти национальные системы не связаны с соответствующими системами других государств-членов.

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