Мы можем принимать решения без «Оппозиционного блока»: губернатор Николаевщины

27.04.17 18:23Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что сегодня Николаевский областной совет доказал, что может принимать решения и без «Оппозиционного блока», который отстаивает только свои «шкурные интересы».

Поздравляю победу патриотических сил. Вы, действительно, друзья Николаевщины. Тут есть патриоты. Сегодня вы доказали обществу, доказали нашей общине, что мы можем защищать нашу позицию. Тут слышал, что кто-то из «Оппозиционного блока» рассказывать, что он хочет там привлечь к уголовной ответственности кого-то. Но вы сами видите, какими методами «Оппозиционный блок» всю жизнь управлял, пытался нас нагнуть. Но сегодня мы доказали, что способны принимать решения без «Оппозиционного блока». Если им наплевать на общину которая их избрала, они вот встают и покидают сессионный зал, когда их шкурные вопросы не решаются, то это их проблема. Их не касаются вопросы бюджета, дорог. Я с этим не согласен, - сказал Алексей Савченко.

Отметим, что после голосования за увольнение директора Николаевского академического художественного русского драматического театра, депутата от «Оппозиционного блока» Николая Кравченко его коллеги по фракции в полном составе покинули сессионный зал.

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