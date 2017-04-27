В Украине уменьшилось число желающих пройти ВНО

Более 240 тыс. выпускников школ собираются принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания в 2017 году, сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«В этом году для участия в тестировании зарегистрировано 240 тыс. 881 человек. Из них 192 тыс. 778 — это выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 года», — сообщил Карандий на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, число желающих пройти ВНО по сравнению с предыдущими годами уменьшилось, и это объясняется демографической ситуацией и тем, что часть абитуриентов при поступлении в вузы будет использовать результаты внешнего оценивания, который они получили в предыдущих годах.

«Наиболее массовый предмет — украинский язык и литература, на втором месте — история Украины, затем — математика», — рассказал Карандий.

Он отметил, что меньше всего желающих для прохождения тестирования зарегистрировано на предмет «физика»: зарегистрировались 26491 человек.

Как сообщается в пресс-релизе, обнародованном на пресс-конференции, для прохождения тестирования по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 239 тыс. 945 человек, истории Украины — 182 тыс 219, математики — 113 тыс. 113 выпускников.

«Наибольшими по количеству участников внешнего оценивания являются такие регионы, как Киев и Днепропетровская область, где почти 20 тысяч юных граждан примут участие в независимом оценивании», — отметил Карандий.

По его словам, наименьшее количество участников, зарегистрированных на прохождение ВНО, в Луганской области — немного меньше, чем 4000 участников (3909 — ред.). Карандий также отметил, что выпускники из оккупированных территорий, хотят получить высшее образование в украинских вузах.

«Так, мы имеем информацию, что в этом году за последние месяцы ... соответствующие заявления для прохождения оценивания и получения документов экстерном подало 740 лиц из неконтролированных территорий», — рассказал Карандий. По его словам, это немного меньше, чем в предыдущем году (в 2016 году было порядка 1100 лиц). «Но надо иметь в виду, что сегодня действуют украинские образовательные центры (для абитуриентов из неконтролируемых Украиной территорий — ред.). Соответственно, 200-300 лиц выбирают другую форму, которую предлагают образовательные центры», — отметил Карандий. Он также сообщил, что с 28 апреля на информационных страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска для прохождения тестирования, которые надо будет самостоятельно распечатать.

Согласно пресс-релизу, дополнительный период регистрации для участников антитеррористической операции, лиц, которые проживают на временно оккупированной территории или в населённых пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, будет проведён с 3 по 19 мая.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на июль.

Согласно графику проведения ВНО, размещённом на сайте Украинского центра оценивания образования, в 2017 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, в этом же месяце запланировано ВНО по испанскому, немецкому, французскому, английскому языкам и математике, а ВНО по другим предметам пройдёт со 2 по 16 июня.