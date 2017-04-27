В Николаеве обсудили проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов

27.04.17 20:41Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 27 апреля, в стенах «Цветика-семицветика» состоялось заседание координационного совета по вопросам социальной реабилитации детей-инвалидов.

Участниками встречи стали не только чиновники разных уровней, так или иначе связанные с вопросами маленьких жителей Николаева, но и главные помощники в процессе успешной реабилитации – их родители.

В ходе дискуссии родители воспитанников центра могли не только узнать о предоставлении реабилитационных услуг детям с инвалидностью в специализированных учреждениях города, создании необходимых условий в учебных заведениях с инклюзивной формой обучения и порядке выдачи медицинских препаратов, но задать волнующие каждую семью с ребенком-инвалидом вопросы.

Так, участников встречи интересовало появление группы дневного пребывания и услуги надомного патроната. К сожалению, не все вопросы нашли разрешения. По словам профильного вице-мэра Евгения Шевченко, вопрос по введению группы дневного пребывания упирается в суровую реальность – нехватку персонала для возможности расширения деятельности реабилитационного центра. Тем не менее, заместитель городского головы поспешил успокоить скорейшим разрешением данного вопроса, а также анонсировал создание молодежного центра для людей с инвалидностью. В частности, уже сделаны первые шаги для воплощения проекта в жизнь – найдено помещение, а также готовится соответствующая проектная документация.

А директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Бондаренко порадовал присутствующих не менее радостной новостью. Как оказалось, уже в этом году город получит проектную документацию для возможности строительства реабилитационного центра для детей-инвалидов и в Корабельном районе города. Учитывая, что на сегодняшний день в городском центре из-за отсутствия аналогичного в отдаленном районе Николаева вынуждено обслуживаться около 22 детей-инвалидов, создание учреждения в Корабельном районе существенно облегчит реабилитацию таких детей.

«Мы очень рады вместе с родителями и детьми Корабельного района, потому что наконец-то у них появится свой центр - второй дом, где на современном и достойном уровне будет осуществляться реабилитация. Более того, мы ставим для себя задачу, чтоб процесс реабилитации был там на ступеньку выше, чем в существующем центре с учетом совершенствующихся методик. В следующем году будут начаты ремонтные работы, кроме реконструкции там будет достроено новое здание с подъемником. Там будет очень уютно, очень достойно и возможно даже лучше, чем здесь», - отметил Бондаренко.

Что касается существующего центра реабилитации в Заводском районе Николаева, то в этом году на обслуживание «Цветика-семицветика» предусмотрено около 2,7 млн.грн. Кроме ежедневных нужд центра запланированы также работы по благоустройству внутренней территории.

«Мы планируем охватить реабилитационными процессами как можно больше детей-инвалидов, чтобы родители чувствовали, что это не только их крест. Чтоб они понимали, что городская власть готова помогать, готова подставлять плечо и совместно с родителями осуществлять процесс реабилитации», - резюмировал чиновник.

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Четверг, 27.04.2017

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