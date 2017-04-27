Появился проект украинского алфавита латинскими буквами

Подобную инициативу уже поддержали в Казахстане и Киргизии.

Журналисты "Na chasi" представили проект латинского алфавита для украинского языка. Таким образом, издание решило поддержать инициативу о переходе на латиницу. На первый взгляд буквы выглядят достаточно знакомо и чем-то напоминают польский.

По мнению журналистов, латиница упрощает детям изучение второго иностранного языка, потому что не нужно запоминать дополнительных азбук. Помимо этого, такие изменения облегчат жизнь туристам.

Ранее о подобной инициативе заявили в Казахстане. Там избавиться от кириллицы планируют до 2025 года. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев.

Уже перешли на латинский алфавит в Молдове, Азербайджане, Турмении и Узбекистане.

В киевском горсовете сказали, что теперь иностранцам будет легче прочитать названия на столичных домах. Пока их повесили в качестве эксперимента.