Появился проект украинского алфавита латинскими буквами

27.04.17 20:32Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Подобную инициативу уже поддержали в Казахстане и Киргизии.

Журналисты "Na chasi" представили проект латинского алфавита для украинского языка. Таким образом, издание решило поддержать инициативу о переходе на латиницу. На первый взгляд буквы выглядят достаточно знакомо и чем-то напоминают польский.

По мнению журналистов, латиница упрощает детям изучение второго иностранного языка, потому что не нужно запоминать дополнительных азбук. Помимо этого, такие изменения облегчат жизнь туристам.

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Ранее о подобной инициативе заявили в Казахстане. Там избавиться от кириллицы планируют до 2025 года. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев.

Уже перешли на латинский алфавит в Молдове, Азербайджане, Турмении и Узбекистане.

В киевском горсовете сказали, что теперь иностранцам будет легче прочитать названия на столичных домах. Пока их повесили в качестве эксперимента.

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Четверг, 27.04.2017

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