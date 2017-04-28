14.04.17 12:132120
Инне Чуриковой вызывали "скорую" перед спектаклем
|28.04.17 09:37
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Несмотря на недомогание 73-летняя актриса отказалась от госпитализации и вышла на сцену.
Инне Чуриковой стало плохо перед спектаклем в московском "Театре наций". 73-летней артистке вызвали скорую.
Несмотря на недомогание 73-летняя актриса отказалась от госпитализации и вышла на сцену. Инне Чуриковой стало плохо перед спектаклем в московском "Театре наций". 73-летней артистке вызвали скорую.
Медики предложили Чуриковой поехать в больницу, но та отказалась, чтобы выйти на сцену, сообщил Life.
Недавно Чурикова дебютировала в роли королевы Великобритании Елизаветы ll. Ее она играет в пьесе британского драматурга Питера Моргана "Аудиенция". Спектакль поставил режиссер кино и театра Глеб Панфилов.
Я впервые вышла на сцену в роли королевы Великобритании. Для меня это волнительно и очень ответственно, - признавалась Чурикова агентству "РИА Новости".