Инне Чуриковой вызывали "скорую" перед спектаклем

Несмотря на недомогание 73-летняя актриса отказалась от госпитализации и вышла на сцену. Инне Чуриковой стало плохо перед спектаклем в московском "Театре наций". 73-летней артистке вызвали скорую.

Медики предложили Чуриковой поехать в больницу, но та отказалась, чтобы выйти на сцену, сообщил Life.

Недавно Чурикова дебютировала в роли королевы Великобритании Елизаветы ll. Ее она играет в пьесе британского драматурга Питера Моргана "Аудиенция". Спектакль поставил режиссер кино и театра Глеб Панфилов.

Я впервые вышла на сцену в роли королевы Великобритании. Для меня это волнительно и очень ответственно, - признавалась Чурикова агентству "РИА Новости".