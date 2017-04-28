В Николаеве из-за ремонта путей маршрут трамвая №1 будет изменен

В Николаеве на углу улиц Никольской и Потемкинской стартовал капитальный ремонт так называемой «кривой» рельсовых путей трамвая маршрута №1. Об этом сообщает директор КП «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский.

Так, на участке протяженностью 75 метров обоих направлениях движения полностью заменят рельсо-шпальную решетку. Для замены будет использовано 300 метров одних только рельсов.

Что касается шпал, по технологии в этом месте они должны не бетонными, а деревянными, к тому же деревянные еще и дешевле. Срок выполнения работ - до 28 мая. «Эта кривая находилась в очень плохом техническом состоянии.

Последний раз данный участок капитально ремонтировался еще в 1982 году. За прошедшие 35 лет рельсо-шпальная решетка выработала ресурс, рельсы и тяги полностью износились, а старые шпалы вообще превратились в труху из-за времени и постоянных нагрузок. Участок был включен в план капитального ремонта улицы Потемкинской, но у нас просто не было времени ждать, когда проект будет профинансирован и реализован. Поэтому наше предприятие решило произвести работы за счет собственных ресурсов», - сказал директор КП «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский.

Добавим, что в связи с ремонтом, с 29 апреля по 2 мая движение трамвая №1 будет осуществляться не из яхт-клуба, а от Центрального рынка в направлении ул. Декабристов и далее по маршруту с возвращением на Центральный рынок.

Как отметил Дмитрий Лисовский, четыре выходных дня выбраны не случайно, потому что в это время пассажиропоток существенно снижается. Следовательно горожанам будет создан минимум неудобств.

Об этом сообщили в отделе информационногог обеспечения Николаевского городского совета.