В Авдеевку вернули электричество

28.04.17 10:23Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения.

Электроснабжение Авдеевки Донецкой области по состоянию на 7.00 пятницы, 28 апреля, полностью восстановлено. Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, электроснабжение удалось возобновить за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

"Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости", – добавили в ведомстве. По данным спасателей, водоснабжение и газоснабжение Авдеевки осуществляется в штатном режиме.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 28 чел. и 14 ед. тех. Напомним, утром 22 апреля стало известно, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены в результате обстрелов со стороны сепаратистов. В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня тогда заявили, что света в Авдеевке не будет минимум два дня.

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