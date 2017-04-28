В Авдеевку вернули электричество

Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения.

Электроснабжение Авдеевки Донецкой области по состоянию на 7.00 пятницы, 28 апреля, полностью восстановлено. Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, электроснабжение удалось возобновить за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

"Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости", – добавили в ведомстве. По данным спасателей, водоснабжение и газоснабжение Авдеевки осуществляется в штатном режиме.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 28 чел. и 14 ед. тех. Напомним, утром 22 апреля стало известно, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены в результате обстрелов со стороны сепаратистов. В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня тогда заявили, что света в Авдеевке не будет минимум два дня.