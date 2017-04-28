Сахарный гигант запустил в Украине оросительный комплекс

28.04.17 12:19Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Британская компания ED&F Man запустила первую очередь оросительного комплекса в Херсонской области стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Первая линия комплекса, в которую британская компания инвестировала уже 5 млн долларов, позволит выращивать сахарную свеклу на 1 тыс. га в зоне рискованного земледелия", - говорится в сообщении.

До 2020 года компания намерена восстановить оросительный комплекс на общей площади 20 тыс. га в Херсонской и Николаевской областях, объем инвестиций составит более 60 млн долларов.

"Мы ориентированы на полный цикл производства: от семян до готового продукта, сахара. В высокой добавленной стоимости заинтересована как сама компания, так и украинская экономика. Благодаря сотрудничеству с местными и центральными властями, которые создают нам необходимые для работы условия, ED&F Man стало комфортнее работать, поэтому мы можем планировать следующие инвестиционные проекты", - сказал управляющий директор направления коммодити ED&F Man Ян Кис Ван Дер Вайлд.

В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man Юкрейниан Шугар Компани совместно с аграрно-торговой фирмой Агро-Дело занялось выращиванием сахарной свеклы для производства сахара.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года объемы экспорта сахара из Украины выросли в девять раз.

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Пятница, 28.04.2017

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