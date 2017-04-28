14.04.17 17:332080
За расходами украинцев установят тотальную слежку
|28.04.17 12:38
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Эксперты уверены, что главной целью всеобщего декларирования является сокращение числа получателей субсидий.
Эксперты уверены, что главной целью всеобщего декларирования является сокращение числа получателей субсидий.
Кошельки украинцев возьмут под контроль. Кабмин планирует уже до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физлиц косвенными методами. Об этом говорится в утвержденном недавно приоритетном плане действий правительства на этот год.
UBR.ua решил выяснить, что на самом деле означает эта инициатива и как будут проверять украинцев.
Опросят соседей
Введение всеобщего декларирования прописано в меморандуме с МВФ. Плюс - Фонд требует от правительства существенно уменьшить количество граждан, получающих субсидии (сейчас это 43% украинских семей) и декларации в этом могут существенно помочь.
Эксперты считают, что эти пункты связаны и одной из главных целей поголовного учета доходов граждан является как раз выявление тех, кто получает их, по мнению, правительства, незаслуженно.
«На основе непрозрачно разрабатываемой и основанной на неизвестной методике косвенной оценке домохозяйств можно будет искусственно лишать прав на субсидии многих граждан. В частности, имеющих в собственности дома в сельской местности, относительно дорогие авто и пр.», — считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В отношении «подозрительно богатых» украинцев могут даже начать проводить негласные оперативные действия. То есть, собирать информацию будут не только из поданных деклараций, но и из других источников: расспрашивать соседей, сопоставлять доходы и расходы, в общем, анализировать все, что теоретически может вызвать подозрения.
«Пока эти критерии не ясны. Но следует понимать, что собирать данные о человеке можно лишь тогда, когда в отношении него ведется следствие, с разрешения суда. Просто так это делать прямо запрещает конституция. Вместе с тем, не исключаю злоупотребления и коррупционную подоплеку в этом вопросе», — говорит экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Проверят онлайн-банкинг
Контролировать доходы и расходы граждан также должен помочь и не так давно национализированный ПриватБанк. Ведь вместе с банком, государство получило огромную базу данных, с помощью которой можно следить за тем, кто что покупает, сколько средств накоплено на счетах, какие тот или иной гражданин имеет доходы, какой номер телефона привязан к карточному счету и где он находится, ip-адрес и т.д.
По мнению экспертов, в первую очередь, от введения всеобщего декларирования пострадают физические лица-предприниматели, а также представители среднего класса, у которых еще остались деньги, и которые государственные органы попытаются отобрать официально или коррупционным путем.
В то же время, говорят эксперты, компании, которые выводят ежегодно порядка $10-15 млрд в офшоры, правительство не трогает. Более лакомым куском пирога для властей на сегодняшний день являются более $60 млрд, которые украинцы прячут от налоговых органов у себя «под матрасом».
Что бы достать их, правительство может даже пойти на создание новых органов в составе фискальной службы. Но, по мнению экспертов, такие шаги ни к чему не приведут. Не будет и дополнительных поступлений в госбюджет, которых так ожидают чиновники. Ведь новосозданные антикоррупционные органы работают вполсилы, а без контроля не будет и результата.
«Какие бы методы не применялись для усиления давления на граждан, пока не будут созданы условия, когда человеку проще будет заплатить налог и вернуть средства из-за границы, этот инструмент не заработает. В Украине фактически нет защиты прав собственности, а система уголовной юстиции работает на рейдерские захваты. В таких условиях может процветать только теневая экономика, но никак не легализация доходов граждан», - отметил замглавы ВГО “Правозащитная организация “Спільна мета” Святослав Дубина.
Когда заработает
Как бы то ни было, будущий законопроект пока только в разработке и многое в нем еще может добавиться или измениться.
По прогнозам экспертов, всеобщее декларирование доходов и расходов может появится в Украине не ранее 2019 года. До конца этого года правительство планирует лишь разработать и подать проект закона в парламент.
«Шансы на то, что всеобщее декларирование будет введено ранее, чем с 1-го января 2019 года, крайне малы. Даже если документ не «застрянет» в правительстве, то парламент сможет его рассмотреть не ранее февраля 2018 года. Уже сейчас идея всеобщего декларирования вызывает много вопросов и большие опасения у депутатского корпуса, поэтому шансы на то, что законопроект будет принят вовремя, крайне малы», — заметил Андрей Золотарев.