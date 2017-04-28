Юрий Любаров назначен начальником управления культуры в Николаевском горсовете

Сегодня, 28 апреля, определен победитель конкурса на должность начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета — им стал директор детского городка «Сказка» Юрий Любаров

Об этом сообщает Шиповник.

Заместитель городского головы Евгений Шевченко рассказал, что по результату собеседования, семь членов конкурсной комиссии поддержали кандидатуру Любарова. По его словам, в течении часа мэр Николаева Александр Сенкевич должен подписать приказ о назначении.

Мы очень рассчитываем, Юрий Иосифович, что вы выведете культуру на новый уровень в городе Николаеве. И это не только проведение массовых праздников — это и библиотеки, и школы эстетического воспитания, музыкальные и художественные школы... Уверен, у вас все выйдет, - сказал вице-мэр.

Сам Юрий Любаров рассказал, что теперь ему придется «пересмотреть свой стиль одежды, общественную деятельность и посты в Фейсбуке». Также, он отметил, что директор «Сказки» будет выбран в результате конкурсной комиссии.

Уверен, комиссия выберет профессионала, — отметил Любаров.

Сейчас обязанности руководителя «Сказки» исполняет заместитель директора Наталья Демчишина.