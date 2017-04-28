"Я просто не реагирую на критику", - мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что уже давно перестал реагировать на публикации так называемой «желтой прессы», которые основаны на слухах и скандалах.

Как сообщает издание "Свидок.инфо", об этом мэр рассказал на встрече с победителями всеукраинского конкурса школьных СМИ. Так, один из молодых авторов поинтересовался реакцией городского головы на неправдивую информацию в СМИ и критику оппонентов. На что Сенкевич признался, что, будучи еще неопытным политиком, во время начала своей работы в горсовете, имел неосторожность назвать одно из местных изданий «желтой прессой».

По его словам, на сегодняшний день он старается не применять это понятие к интернет-изданиям, поскольку давно понял политику их существования.

«Я делаю то, что я должен делать. Я реагирую на живую критику. Да, если я вижу, что кто-то из моих подчиненных где-то «замутил», я его вызываю-наказываю или передаю дело в соответствующие правоохранительные органы. Раньше я переживал, волновался по поводу критики в СМИ, но понял, что на следующих выборах мне не надо рассказывать, что я сделаю, мне уже надо рассказывать, что я сделал и перечислить улучшения. Я просто не реагирую на критику», - отметил мэр.