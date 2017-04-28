Уволенного директора «Николаевкоммунтранса» суд восстановил в должности

Уволенный директор КП «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой восстановлен в должности. Об этом говорится в решении суда.

Слушание иска Мостового к Николаевскому горсовету проходило в Центральном районном суде Николаева под председательством судьи Гуденко. Суд постановил признать незаконным и отменить распоряжение Николаевского городского головы об увольнении Юрия Мостового, а также немедленно восстановить его в должности директора КП «Николаевкоммунтранс».

Кроме того, суд решил взыскать с КП в пользу Мостового среднюю зарплату за время вынужденного прогула в сумме более 39 тысяч гривен. Решение может быть опротестовано в апелляционном порядке.