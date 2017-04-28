14.04.17 22:422300
Суд отменил обратное переименование улиц в Одессе
|28.04.17 19:34
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В соответствующем иске заявлялось о несоответствии переименования требованиям законодательства.
В соответствующем иске заявлялось о несоответствии переименования требованиям законодательства.
Приморский районный суд Одессы отменил принятое решение Одесского горсовета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, передает УНН.
Позавчера горсовет отменил декоммунизацию ряда улиц Одессы, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили и постановил вернуть им старые названия. После этого прокуратура открыла уголовное дело.
Сообщается, что сегодня представители ряда общественных организаций Одессы подали исковое заявление с требованием отменить решение Одесского горсововета.
В иске заявлялось о несоответствии требованиям действующего законодательства и нарушения регламента во время представления и голосования.
В итоге суд удовлетворил административный иск в полной мере и признал соответствующее решение противоправным.
Стоит отметить, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его объявления.