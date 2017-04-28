Суд отменил обратное переименование улиц в Одессе

В соответствующем иске заявлялось о несоответствии переименования требованиям законодательства.

Приморский районный суд Одессы отменил принятое решение Одесского горсовета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, передает УНН.

Позавчера горсовет отменил декоммунизацию ряда улиц Одессы, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили и постановил вернуть им старые названия. После этого прокуратура открыла уголовное дело.

Сообщается, что сегодня представители ряда общественных организаций Одессы подали исковое заявление с требованием отменить решение Одесского горсововета.

В иске заявлялось о несоответствии требованиям действующего законодательства и нарушения регламента во время представления и голосования.

В итоге суд удовлетворил административный иск в полной мере и признал соответствующее решение противоправным.

Стоит отметить, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его объявления.