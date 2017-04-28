Где в Николаеве отремонтируют дороги до конца 2017 года

28.04.17 20:20Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 28 апреля, в Николаевском городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства состоялась пресс-конференция, посвященная проведению работ по ремонту дорог в Николаеве.

Директор департамента ЖКХ Андрей Палько сообщил, что департамент ЖКХ начинает ремонты автомагистралей города. Он объяснил, почему к восстановлению асфальтного покрытия приступают только сейчас.

«Установилась теплая погода. Несмотря на все «пожелания», чтобы мы начинали работы уже в феврале или в марте, нужно понимать, что это не даст соответствующей гарантии качества. Звучала критика, что в этом году впервые перед поминальными днями не отремонтировали улицу Александра Янаты (бывшая Куйбышева), которая ведет к кладбищу. Мы планировали провести там ямочный ремонт, но ухудшение погодных условий заставило изменить планы, и была сделана только подсыпка. Тем не менее в нынешнем году эта дорога будет капитально отремонтирована от улицы Троицкой до улицы Казарского. Предельный срок окончания ремонта - 1 октября», - сказал Андрей Палько.

Он добавил, что в 2017 году по поручению мэра Александра Сенкевича изменены требования к работам по восстановлению асфальтного покрытия после разрытий, которые производились для ремонта инженерных сетей.

«Раньше тепло- и водоснабжающие предприятия выполняли работы по восстановлению асфальтного покрытия собственными силами. И уже через несколько месяцев эти участки дорог приходили в негодность. На сегодня ГКП «Николаевводоканал» заключило договора с КП «ЭЛУ автодорог» и «Николаевавтодор» на выполнение данных работ с учетом необходимых технических норм», - сказал Андрей Палько.

Кроме того, решен вопрос с проведением аварийно-ремонтных работ в местах наибольшей концентрации ДТП. Проведены торги, идет заключение договора, и уже с 3 мая КП «ЭЛУ автодорог» сможет работать на аварийных участках, о которых сообщает патрульная полиция. Аварийно-ямочный ремонт будет завершен уже до конца мая, потом начнется восстановление внутриквартальных проездов, магистральных дорог.

Также, по словам директора департамента, на сегодня полным ходом идут процедуры закупок.

«Уже ведутся работы в таком многострадальном месте, как конечная остановка транспорта в районе 3-й городской поликлиники в Дубках. Состояние дорог такое, что ни проехать, ни пройти. Ремонт на стадии завершения, все желающие могут проконтролировать. Заканчиваем ремонтировать дорогу на улице Крылова, идет подготовка дорожного покрытия на улице Лазурной - от рынка «Штрассе» до береговой зоны. Все планы работ размещены на официальном сайте городского совета. В планах на нынешний год - ремонт улиц Троицкой, Херсонское шоссе, Пограничной, Садовой, Генерала Карпенко, Озерной, продолжение работ на проспектах Богоявленском и Центральном.

В целом департаменту ЖКХ на ремонт дорог выделено около 63,7 миллиона гривен из бюджета города. На эти деньги планируется капитально отремонтировать около 48 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а текущим ремонтом охватят 97 тысяч квадратных метров дорог. По результатам полугодия запланировано выделение дополнительных средств на проведение дорожных работ.

Об этом сообщили в оттделе информационного обеспечения городского совета.

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Пятница, 28.04.2017

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