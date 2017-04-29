Минэкономразвития хочет на 11% поднять цену на водку

29.04.17 09:30Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Минэкономразвития 28 апреля обнародовало проект Постановления Кабинета Министров, которым предлагает поднять минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков.

Как сообщает пресс-служба министерства, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введена в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечают, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы.

В частности, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей, потому что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использование суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции.

Поэтому, с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшение доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты - на 1,7-1,8%.

В министерстве отметили, что проект документа будет доступен для обсуждения на сайте Минэкономразвития в течение 30 дней.

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