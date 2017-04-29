В Николаеве наградили школьников - победителей конкурса «Лидер года»

29.04.17 09:45Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 28 апреля, в Николаеве состоялся областной конкурс «Лидер года».

В нем участвовали представители ученического самоуправления Арбузинского, Березанского, Березнеговатского, Витовского, Вознесенского, Врадиевского, Доманевского, Еланецкого, Казанковского, Кривоозерского, Николаевского, Новобугского, Новоодесского, Снигиревского районов, городов Вознесенска, Очакова, Первомайска и Николаева.

Программа конкурса предусматривала выполнение нескольких задач: написание эссе об успешном человеке, презентация видео-проекта, видео социальной рекламы «Включи человеческое сознание» и игра с аудиторией «Мастера радости».

По решению жюри первое место занял вознесенец Максим Альбиоль, ученик 10-го класса, лидер детской организации «Луч». На втором месте ученица 11-го класса Ольга Дорожинская, лидер объединения «Крылья» Новоодесского гуманитарной гимназии. На третье месте Ирина Луценко, ученица 10-гокласса, президент ученического парламента Первомайской городской гимназии.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

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