В Николаеве наградили школьников - победителей конкурса «Лидер года» В пятницу, 28 апреля, в Николаеве состоялся областной конкурс «Лидер года». В нем участвовали представители ученического самоуправления Арбузинского, Березанского, Березнеговатского, Витовского, Вознесенского, Врадиевского, Доманевского, Еланецкого, Казанковского, Кривоозерского, Николаевского, Новобугского, Новоодесского, Снигиревского районов, городов Вознесенска, Очакова, Первомайска и Николаева. Программа конкурса предусматривала выполнение нескольких задач: написание эссе об успешном человеке, презентация видео-проекта, видео социальной рекламы «Включи человеческое сознание» и игра с аудиторией «Мастера радости». По решению жюри первое место занял вознесенец Максим Альбиоль, ученик 10-го класса, лидер детской организации «Луч». На втором месте ученица 11-го класса Ольга Дорожинская, лидер объединения «Крылья» Новоодесского гуманитарной гимназии. На третье месте Ирина Луценко, ученица 10-гокласса, президент ученического парламента Первомайской городской гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама