Межбанк: доллар перестал падать и готовится к реваншу

В пятницу на межбанке падение доллара остановилось.

Точнее — необходимость завершения отчетного периода у клиентов и банков, а также активность некоторых покупателей валюты (в основном, нерезиденты) — смогли привести рынок к относительному равновесию уже без снижения котировок, а также поглотить практически весь предлагаемый объем валюты без публичного вмешательства Нацбанка в виде проведения аукциона.

С утренних 26,53/26,56 гривен, к 11 часам — доллар незначительно подрос до уровня 26,54/26,57 гривен, а к обеду — до 26,55/26,58. Продавцы и покупатели были явно озабочены оперативным закрытием своих сделок и не особо боролись по курсу. Ближе к обеду и сразу после него — к ним присоединились и банки, которым было необходимо закрыть свои операции по валютной позиции. Это привело, как и предполагал «Минфин», к увеличению статистики количества сделок на межбанке — по ВалКли зарегистрировано 472 сделки на сумму 266, 22 млн долларов (т.е. «чистый» объем операций составил 133,11 млн), что весьма неплохо для последнего дня недели и месяца.

После обеда котировки уже оставались на прежнем уровне — 26,55/26,58 гривен за доллар уже до самого окончания предпраздничной, а потому — короткой торговой сессии. Большинство операций по американской валюте прошло в пределах коридора 26,5482-26,5609 гривен.

Спекулянты делали несколько раз попытки подогреть рынок, но межбанк на их посылы не реагировал. Им пришлось ограничится работой «в две стороны».

Основным результатом сегодняшнего межбанка можно назвать главное — доллар похоже нащупал «дно» на торгах и перестал проседать за счет выкупа валюты самим рынком уже без вмешательства регулятора. Это говорит о том, что похоже, что нисходящий тренд по доллару - закончен.

Впереди период постепенной коррекции курса. Конечно, необходимо будет посмотреть на поведение рынка в рабочие дни после первой части праздников — 3,4 и 5 мая. Но учитывая, что в этот период активность рынка будет весьма средней (многие компании не работают до 10 мая), календарный фактор ( Украина не работает 2 мая, банки США и ЕС — работают) приведет к перекосам между спросом и предложением 3 и 4 мая.

Поэтому окончательная картина по курсу станет ясна после 10 мая - когда рынок войдет в обычный ритм работы. Пока же доллар смог отстоять свои позиции на межбанке и не только перестал снижаться, но и даже смог отвоевать часть ранее утраченных позиций.