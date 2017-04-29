Полезные советы: быстрый и эффективный способ помыть батареи

Задача по мытью батарей — совсем не такая простая, как может показаться на первый взгляд, ведь каждой хозяйке известно, что конструкция батареи делает банальный процесс очистки задачей из разряда «миссия невыполнима».

Впрочем, для нас нет ничего невозможного и мы готовы предложить вам несколько способов, которые помогут хозяйке очистить батареи от пыли и грязи. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, а потому право выбора оптимального способа мы оставляем за нашими читателями.

Фен

Итак, первый неординарный способ избавится от пыли на батареях. Сзади батареи следует поместить мокрую тряпку, а затем при помощи обычного фена для волос выдуть всю пыль из труднодоступных мест. Вся пыль при этом «прилипнет» к полотну, что позволит вам избежать дальнейшей утомительной уборки окружающего пространства.

Горячая вода

Следующий способ очистить батареи от грязи мы условно назвали «водные процедуры». Вам понадобится обычный противень, большое количество очень горячей воды и несколько тряпок. Противень устанавливается под батарею, а затем сам радиатор «поливается» из ковша или чайника кипятком. Грязная вода стекает в противень, а затем сливается в заранее приготовленное ведро. Так можно помыть как горизонтальные, так и вертикальные батареи.

Сильное загрязнение

Для сильно загрязненных поверхностей можно использовать специальные ершики, которые применяют для мытья детских бутылочек, а также кисти для покраски батарей, которые вы без труда сможете приобрести в любом строительном магазине. Если батарея находится на кухне и кроме пыли на ней скопился еще и жирный налет, то стоит использовать любое средство «антижир», предварительно поместив его в любой распылитель. При помощи распылителя средство легко проникает в труднодоступные места и отлично очищает поверхности. Если батарея покрыта масляной краской, а средство против жира слишком агрессивно, то можно использовать не концентрированное средство, а его водный раствор.