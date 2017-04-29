К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

К причальной стенке Николаевского судостроительного завода «Океан» пришвартовался российский танкер VIKTORIA.

Об этом сообщается на странице завода «Океан» в сети Facebook со ссылкой на очевидцев и данные портала отслеживания судов в онлайн-режиме marinetraffic.com.

Судно VICTORIA было спущено на воду в 2015 году, имеет портом приписки Таганрог, ходит под флагом Российской Федерации, и в данный момент является пришвартованным (moored) к причалу Николаевского судостроительного завода «Океан».