15.04.17 16:322090
К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер
|29.04.17 14:02
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К причальной стенке Николаевского судостроительного завода «Океан» пришвартовался российский танкер VIKTORIA.
К причальной стенке Николаевского судостроительного завода «Океан» пришвартовался российский танкер VIKTORIA.
Об этом сообщается на странице завода «Океан» в сети Facebook со ссылкой на очевидцев и данные портала отслеживания судов в онлайн-режиме marinetraffic.com.
Судно VICTORIA было спущено на воду в 2015 году, имеет портом приписки Таганрог, ходит под флагом Российской Федерации, и в данный момент является пришвартованным (moored) к причалу Николаевского судостроительного завода «Океан».