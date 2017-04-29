В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

В Доме творчества учащихся состоялся районный этап областного фестиваля «Українська паляниця» (фольклорное действо).

С целью привлечения детей и молодежи к активной познавательной, поисковой и трудовой деятельности, пропаганды экономного и бережливого отношения к хлебу на высоких идеалах и традициях украинского народа, привлечение учащейся молодежи к земледельческому труду, формирование умений и навыков продуктивной работы и удовлетворение их в профессиональном самоопределении.

На фестивале принимали участие команды школ района: Зеленоярской, Криничанской, Новобогдановской, Степовской, Шостаковской школ. Все команды средствами театрального и фольклорного искусства раскрыли темы: Как научить уважать хлеб и труд, связанная с выращиванием хлеба? Также познакомили с историей возникновения хлеба и с народными обрядами, традициями в Украине.

Каждая команда сделала презентацию уголков хлеба, где была представлена исследовательская работа о известных хлеборобов своей местности, описано значение хлеба в жизни украинского народа, собраны и систематизированы этнографические свидетельства об использовании обрядового хлеба в жизни своих односельчан.