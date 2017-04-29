Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

29.04.17 18:49Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что фонтан в скандальном сквере «Сердце города» может быть установлен уже в этом году.

Об этом мэр рассказал на встрече с молодежью города, которая состоялась в пятницу, 28 апреля, в этом самом сквере.

Я очень не люблю название этого сквера. Потому что сердце города – это вы. Если такое сердце города, которое недостроенное и поломанное, то, о чем можно говорить про сам город? — делился с молодежью Сенкевич, а вскоре рассказал о процессе его благоустройства.

Если вы помните, то свет в этом парке запустили в прошлом году – его не было. И то, только из-за того, что у меня были договоренности кое с кем, и свет пустили. Объект этот не сдали в эксплуатацию, потому что не рассчитались с «главным чуваком». А все очень просто – свет нельзя включить, потому что объект не сдан в эксплуатацию. Объект не сдан, потому что областной бюджет должен ему деньги. Областной бюджет не заплатит, потому что денег нет и т.д. и т.п. Но свет мы все-таки включили. И если все будет хорошо, и мы с вами будем хорошо молиться, то в этом году вот этот фонтан (в центре сквера, - прим. ред.) мы запустим. Который стоял «-нндцать» лет. Поставлена задача, чтобы фонтан нам запустили, — заявил городской голова Николаева, добавив, что тендер на восстановление фонтана пока еще не проведен.

Примечательно, что ранее – 4 июля 2016 года – Сенкевич уже обещал доделать фонтан в «Сердце города». Напомним, инициатива реконструкции сквера «Пролетарский» под парк «Сердце города» принадлежит бывшему руководству Николаевской области и тогда еще кандидатам в народные депутаты Украины от Партии регионов Артему Ильюку и Николаю Жуку. Изначально экс-глава николаевской ОГА Николай Круглов заверял, что ни одна бюджетная копейка не будет потрачена на реконструкцию парка, а только лишь деньги неизвестных спонсоров. Однако расходы за некачественные работы пришлось компенсировать средствами городского бюджета.

Подрядчик, выполнявший работы, в свою очередь заявлял, что «опричники» экс-губернатора Круглова требовали от него 20% отката за проект. В свою очередь, нардеп Артем Ильюк уверял, что на этом проекте не было украдено ни копейки.

Похожие новости

03.04.17 14:27Очередная пиар-акция мэра Николаева

03.04.17 11:49Мэр Николаева наградил победителей Кубка Николаевской области по каратэ

29.03.17 13:44"Мэр Николаева закрыл глаза на незаконные "МАФы", - адвокат Тимошин

07.03.17 11:36В Николаеве прошел Семейный фестиваль

23.02.17 16:13Депутаты повысили размер сметной зарплаты строителям до 5200 гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 29.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:21За 5 лет спрос на газ упал в три раза

19:49Бой Кличко — Джошуа: сколько могут заработать боксеры

19:33Оползень в Киргизстане: десятки человек заживо похоронены

19:13Стало известно, насколько подорожала в Украине свинина

18:49Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

18:33В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

17:55Минутка позитива: 95-летняя старушка стала иконой стиля. Фото

17:31Пикник: как отдохнуть без вреда для здоровья

17:04Украинцам показали главную сцену "Евровидения-2017"

16:43Золотые руки: украинский умелец самостоятельно собрал самолет. Видео

16:29В Николаеве БТР «СБУ» проезжает на запрещенный сигнал

16:05В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

15:53На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

14:38Берлускони споткнулся и разбил голову

14:24Турция заблокировала «Википедию»

14:02К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

13:44Вкусная жизнь: лучшие рецепты шашлыков на 1 мая

13:30Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

12:56Полезные советы: быстрый и эффективный способ помыть батареи

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.04.17 20:194630

В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"

15.04.17 20:284220

Штаб заявил о стабилизации в зоне АТО

15.04.17 21:062140

Фрэмптон сомневается, что сможет побить Ломаченко

15.04.17 21:352770

ООН: в Нигерии более миллиона человек находятся на грани голода

Самые читаемые

18.04.17 18:5329480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 21:514990

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

15.04.17 20:284220

Штаб заявил о стабилизации в зоне АТО

15.04.17 21:444030

В Италии скончалась самая старая женщина планеты

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика