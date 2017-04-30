Украина будет получать солнечную энергию из Чернобыльской зоны

По словам Гройсмана, инвесторы для развития этой отрасли уже есть.

Инвестиции в солнечную энергетику в зоне отчуждения станут успешными и будут вкладом в энергонезависимость Украины. Инвесторы для развития этой отрасли уже есть.

Об этом в Facebook написал глава Кабмина Владимир Гройсман.

"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии. Сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей – установка солнечных батарей", – написал Гройсман.

Он отметил, ссылаясь на Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, что первая такая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне уже строится.

"По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2,5 тысяч МВт. Инвесторы уже есть – мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашу энергонезависимость", – добавил Гройсман.