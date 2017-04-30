17.04.17 08:002690
Украина будет получать солнечную энергию из Чернобыльской зоны
|30.04.17 08:34
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По словам Гройсмана, инвесторы для развития этой отрасли уже есть.
По словам Гройсмана, инвесторы для развития этой отрасли уже есть.
Инвестиции в солнечную энергетику в зоне отчуждения станут успешными и будут вкладом в энергонезависимость Украины. Инвесторы для развития этой отрасли уже есть.
Об этом в Facebook написал глава Кабмина Владимир Гройсман.
"Недавно мы отмечали печальную годовщину Чернобыльской трагедии. Сегодня мы работаем над тем, как дальше использовать Чернобыльскую зону. Одна из идей – установка солнечных батарей", – написал Гройсман.
Он отметил, ссылаясь на Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, что первая такая солнечная электростанция в Чернобыльской зоне уже строится.
"По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2,5 тысяч МВт. Инвесторы уже есть – мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашу энергонезависимость", – добавил Гройсман.