В Николаеве во время экологической акции собрали почти тонну батареек

В субботу, 29 апреля, в Николаеве состоялся III эко-фестиваль "Батарейка в утиль", во время которого горожане приносили использованные батарейки, а организаторы их взвешивали и упаковывали в коробки.

Организаторы благотворительного мероприятия - волонтер Елена Дяченко, "отец" проекта Виталий Бухан, руководитель Центра экологического просвещения "Восход" Елена Новикова.

К акции присоединились николаевские школы и детские сады, коллективы предприятий и организаций, коммунальные учреждения. Среди них определился и лидер по сбору отработанных элементов питания - ученики николаевской школы №22, которые сдали 467 кг батареек.

Для маленьких николаевцев во время эко-фестиваля была организована праздничная программа с конкурсами и подарками.

Елена Дяченко поблагодарила работников КП "ЭЛУ автодорог", которые не только принесли батарейки, но и помогают с их транспортировкой. Пункты сбора опасных отходов расположены по всему городу.

Во время предыдущих акций удалось собрать около полутора тонн использованных батареек. В субботу, 29 апреля, менее чем за час было собрано уже 900 кг. По завершению мероприятия их транспортируют в Днепр, где действует перерабатывающая линия.

Об этом сообщили в отдел информационного обеспечения городского совета.