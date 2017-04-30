В Николаеве во время экологической акции собрали почти тонну батареек

30.04.17 09:23Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 29 апреля, в Николаеве состоялся III эко-фестиваль "Батарейка в утиль", во время которого горожане приносили использованные батарейки, а организаторы их взвешивали и упаковывали в коробки.

Организаторы благотворительного мероприятия - волонтер Елена Дяченко, "отец" проекта Виталий Бухан, руководитель Центра экологического просвещения "Восход" Елена Новикова.

К акции присоединились николаевские школы и детские сады, коллективы предприятий и организаций, коммунальные учреждения. Среди них определился и лидер по сбору отработанных элементов питания - ученики николаевской школы №22, которые сдали 467 кг батареек.

Для маленьких николаевцев во время эко-фестиваля была организована праздничная программа с конкурсами и подарками.

Елена Дяченко поблагодарила работников КП "ЭЛУ автодорог", которые не только принесли батарейки, но и помогают с их транспортировкой. Пункты сбора опасных отходов расположены по всему городу.

Во время предыдущих акций удалось собрать около полутора тонн использованных батареек. В субботу, 29 апреля, менее чем за час было собрано уже 900 кг. По завершению мероприятия их транспортируют в Днепр, где действует перерабатывающая линия.

Об этом сообщили в отдел информационного обеспечения городского совета.

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