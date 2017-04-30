17.04.17 08:002690
Британская компания планирует построить в Николаевской области ирригационный комплекс
|30.04.17 11:00
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Британская сахарная компания ED & F Man анонсирует открытие первой очереди масштабного ирригационного комплекса в с. Киселевка Херсонской области общей стоимостью более $ 60 млн.
Британская сахарная компания ED & F Man анонсирует открытие первой очереди масштабного ирригационного комплекса в с. Киселевка Херсонской области общей стоимостью более $ 60 млн.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
«К 2020 году планируется увеличить общую площадь орошения до 20 тыс. га. Запуск первого этапа стоил компании $ 5 млн, а до конца 2020 года ED & F Man планирует инвестировать еще $ 60 млн. на реализацию программы в Николаевской и Херсонской областях », - отмечается в пресс-релизе компании.
Новые автоматические оросительные системы обеспечат надлежащее увлажнение полей вокруг Засельского сахарного завода, принадлежащего компании, и решат проблему выращивания сахарной свеклы в условиях засушливого климата Николаевской области.