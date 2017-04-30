Британская компания планирует построить в Николаевской области ирригационный комплекс

Британская сахарная компания ED & F Man анонсирует открытие первой очереди масштабного ирригационного комплекса в с. Киселевка Херсонской области общей стоимостью более $ 60 млн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

«К 2020 году планируется увеличить общую площадь орошения до 20 тыс. га. Запуск первого этапа стоил компании $ 5 млн, а до конца 2020 года ED & F Man планирует инвестировать еще $ 60 млн. на реализацию программы в Николаевской и Херсонской областях », - отмечается в пресс-релизе компании.

Новые автоматические оросительные системы обеспечат надлежащее увлажнение полей вокруг Засельского сахарного завода, принадлежащего компании, и решат проблему выращивания сахарной свеклы в условиях засушливого климата Николаевской области.