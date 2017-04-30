Эксперты озвучили прогнозную стоимость гривны и доллара на лето 2017-го

Летом гривна еще более укрепится, и курс национальной валюты будет варьироваться от 25 до 26 гривен за доллар. Об этом 28 апреля во время пресс-конференции в Киеве заявил экономист Эрик Найман, сообщает АСН.

Он считает, что одной из причин такого укрепления является проведение в Украине "Евровидения", поскольку туристы будут везти в Украину валюту.

В то же время эксперт уверен, что уже осенью курс может вырасти до 30 грн за доллар.

«Если пенсионная и земельная реформы будут провалены, то стоит ожидать девальвации. Тогда курс будет варьироваться в пределах 29-30 гривен за доллар", - считает эксперт.

В ином случае, по прогнозам Наймана, курс будет 27 грн за доллар.