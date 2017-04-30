Вчера, 29 апреля, на всех въездах в Николаев появились усиленные патрули: полицейские плюс сотрудники СБУ.

На въезде в Николаев со стороны Баштанки дежурит два патрульных автомобиля полиции с экипажами из двух человек и, как минимум, трое сотрудников СБУ. При этом сбушники экипированы в бронежилеты и вооружены автоматическим оружием.

На въезде со стороны Херсона, возле автозаправки WOG, патруль также состоит из полицейских и сотрудников СБУ, да еще и усилен БТРом.

Такая же картина и на всех остальных въездах в город, сообщает Новости.N.

Полицейские останавливают в основном транзитный транспорт, в первую очередь, микроавтобусы: проверяют документы, спрашивают о маршруте, цели поездки и т. д.

Появление усиленных патрулей и проверка транспорта связаны с предстоящим праздником 1 мая. Силовики опасаются попыток дестабилизации ситуации в городе в праздничные дни.