17.04.17 08:002690
Погода на сегодня: температура до +24
|30.04.17 13:04
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Синоптики прогнозируют на сегодня, 30 апреля, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в некоторых западных и центральных областях страны пройдут дожди, передает Украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют на сегодня, 30 апреля, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в некоторых западных и центральных областях страны пройдут дожди, передает Украинский гидрометцентр.
В западных областях, за исключением Львовской и Волынской областей, ожидаются дожди, днем столбик термометра будет колебаться от +10 до +16 градусов.
Дожди также ожидаются в Житомирской, Винницкой и Хмельницких областях.
В северных областях осадков сегодня не предвидится, здесь будет от +21 до +24 градусов.
В восточном регионе будет будет от +20 до +23 градусов, а на юге — от +19 до +24 градусов.