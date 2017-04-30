В Николаеве продолжить дело Вячеслава Чорновила поручили Юрию Диденко

Состоялась отчетно-выборная конференция Николаевской краевой организации НРУ.

Руководить николаевскими руховцами еще два года будет депутат Верховной Рады Украины четвертого созыва Юрий Диденко. Заместителями председателя избраны Александр Малицкий и Игорь Черпита. На конференции избраны 26 делегатов на съезд НРУ, который состоится 26 мая.

Участвовавший в партконференции народный депутат Украины Павел Кишкар и активистка из Березанки Людмила Максименко понесли цветы к мемориальным доскам Вячеслава Чорновила и Александра Удовенко.