В Николаеве продолжить дело Вячеслава Чорновила поручили Юрию Диденко

30.04.17 16:03Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Состоялась отчетно-выборная конференция Николаевской краевой организации НРУ.

Руководить николаевскими руховцами еще два года будет депутат Верховной Рады Украины четвертого созыва Юрий Диденко. Заместителями председателя избраны Александр Малицкий и Игорь Черпита. На конференции избраны 26 делегатов на съезд НРУ, который состоится 26 мая.

Участвовавший в партконференции народный депутат Украины Павел Кишкар и активистка из Березанки Людмила Максименко понесли цветы к мемориальным доскам Вячеслава Чорновила и Александра Удовенко.

Николаевские новости

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