Николаевский исполком запретил проводить массовые акции и митинги 1-2 мая

В Николаеве городская власть запретила проводить митинги и массовые акции 1-2 мая.

Данную информацию СВІДОК.info подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает сайт.

«К нам обратились спецслужбы, которые сообщили, что в Николаеве сохраняется угроза провокаций. Во избежание инцидентов исполком принял решение запретить проведение каких-либо массовых мероприятий для всех. Кто не согласен — может обжаловать решение в суде», - прокомментировал Александр Сенкевич.

По словам мэра, в воскресение утром был экстренно собран исполком, решением которого и было запрещено проводить митинги 1 и 2 мая.