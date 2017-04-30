Вкусная жизнь: суперпышные куриные котлеты

Хотите, приготовить пышные котлеты из куриного фарша с геркулесом на ужин, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Прекрасное сочетание всех ингредиентов приводит к великолепному результату. Котлетки получаются не только вкусными, но очень сочными и нежными

Овсяные хлопья, добавленные в фарш, не только придают объем котлетам, но и делают их сочнее.

Эти куриные котлеты можно приготовить и в духовке! Еще отличная идея: поместить кусочек твердого сыра внутрь фарша, формируя их.

Как приготовить куриные котлеты

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г куриного фарша 1 яйцо 0,5 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления 0,5 ст. молока или воды 1 луковица 2 зубчика чеснока черный молотый перец соль паприка растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешай молоко или воду с яйцом, этой смесью залей хлопья и оставь на 20 минут. Нарежь лук, раздави чеснок, смешай с куриным фаршем, приготовленным в блендере.

Смешай разбухшие овсяные хлопья с паприкой, перцем и солью, добавь их в фарш. Обжарь котлеты на растительном масле на сильном огне с двух сторон, уменьши огонь и доведи их до готовности.

Можно приготовить панировку из молотых грецких орехов или молотого арахиса, получится хрустящая корочка и вкус, который оценит даже искушенный гурман.

Подавать такие котлеты рекомендую со сметанным или кисло-сладким соусом.

Приятного аппетита!