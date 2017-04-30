17.04.17 08:002740
Вкусная жизнь: суперпышные куриные котлеты
|30.04.17 19:30
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Хотите, приготовить пышные котлеты из куриного фарша с геркулесом на ужин, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Прекрасное сочетание всех ингредиентов приводит к великолепному результату. Котлетки получаются не только вкусными, но очень сочными и нежными
Хотите, приготовить пышные котлеты из куриного фарша с геркулесом на ужин, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Прекрасное сочетание всех ингредиентов приводит к великолепному результату. Котлетки получаются не только вкусными, но очень сочными и нежными
Овсяные хлопья, добавленные в фарш, не только придают объем котлетам, но и делают их сочнее.
Эти куриные котлеты можно приготовить и в духовке! Еще отличная идея: поместить кусочек твердого сыра внутрь фарша, формируя их.
Как приготовить куриные котлеты
ИНГРЕДИЕНТЫ
500 г куриного фарша 1 яйцо 0,5 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления 0,5 ст. молока или воды 1 луковица 2 зубчика чеснока черный молотый перец соль паприка растительное масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешай молоко или воду с яйцом, этой смесью залей хлопья и оставь на 20 минут. Нарежь лук, раздави чеснок, смешай с куриным фаршем, приготовленным в блендере.
Смешай разбухшие овсяные хлопья с паприкой, перцем и солью, добавь их в фарш. Обжарь котлеты на растительном масле на сильном огне с двух сторон, уменьши огонь и доведи их до готовности.
Можно приготовить панировку из молотых грецких орехов или молотого арахиса, получится хрустящая корочка и вкус, который оценит даже искушенный гурман.
Подавать такие котлеты рекомендую со сметанным или кисло-сладким соусом.
Приятного аппетита!