В Британии призывают остановить разведение популярной породы кошек

Дальнейшее разведение шотландских вислоухих кошек приведет к их короткой и болезненной жизни, сообщает BBC.

Британская ветеринарная ассоциация пришла к выводу, что следует остановить разведение кошек породы скоттиш-фолд или шотландская вислоухая из-за угрозы их здоровью.

Генетические особенности, влияющие на уши, также могут быть причиной болезней, в частности способствовать развитию артрита. Также ветеринары предупреждают, что коты этой породы подвержены неизлечимым хроническим болезням.

Отметим, что порода появилась в 60-е годы XX века. Всплеск популярности шотландских вислоухих произошел после публикации их фотографий в соцсетях их звездных хозяев, таких как Тейлор Свифт и Эд Ширан.