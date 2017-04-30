В Британии призывают остановить разведение популярной породы кошек

30.04.17 19:19Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Дальнейшее разведение шотландских вислоухих кошек приведет к их короткой и болезненной жизни, сообщает BBC.

Британская ветеринарная ассоциация пришла к выводу, что следует остановить разведение кошек породы скоттиш-фолд или шотландская вислоухая из-за угрозы их здоровью.

Генетические особенности, влияющие на уши, также могут быть причиной болезней, в частности способствовать развитию артрита. Также ветеринары предупреждают, что коты этой породы подвержены неизлечимым хроническим болезням.

Отметим, что порода появилась в 60-е годы XX века. Всплеск популярности шотландских вислоухих произошел после публикации их фотографий в соцсетях их звездных хозяев, таких как Тейлор Свифт и Эд Ширан.

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