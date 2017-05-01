В Украине появилась необычная пожарная машина за один миллион евро

01.05.17 07:45Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Автомобиль оснащен колесной формулой 6х6, а мощный пожарный насос обеспечивает подачу огнетушащих веществ до 152 литров в секунду.

Для аэропорта "Борисполь" купили необычный аэродромный пожарный автомобиль четвертого поколения — Rosenbauer Panther 5. Стоимость этой машины с колесной формулой 6х6 и футуристическим дизайном – 1 млн евро, пишет Autonews.

Panther 5 перевозит 14 500 литров огнетушащих веществ. Мощный пожарный насос обеспечивает подачу до 152 литров в секунду, а в минуту — это почти 9 тонн.

Машина укомплектована турбодизельным двигателем мощностью 700 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и разгоняется до 80 км/ч за 30 секунд. Максимальная скорость — 120 км/ч.

Rosenbauer Panther 5 начнет свое дежурство накануне "Евровидения-2017" для усиления уровня пожарной безопасности в аэропорту.

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