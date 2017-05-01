Мэром Снигиревки стал «БЮТовец» Леонид Голобля

01.05.17 10:30Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Мэром Снигиревки стал представитель партии «Батькивщина», депутат Снигиревского райсовета — Леонид Голобля. За него отдали свои голоса 895 избирателей. Об этом сообщает сайт «Снигиревка-ИНФО».

Стоит отметить очень низкую явку избирателей, которая составила 2444 избирателя, из 10529. Ближайшие соперники Леонида Голобли Александр Воробьев и Александр Долина набрали 733 голоса и 233 голоса соответственно.

В свою очередь лидер партии «Батькивщина» в Николаевской области Михаил Соколов отметил, что это общий результат Голобли и команды.

Благодарен избирателям за доверие, а команде «Батькивщины» за слаженную работу!!! Это победа Голобли и команды Батькивщины!, — написал Михаил Соколов.

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