17.04.17 12:131870
Мэром Снигиревки стал «БЮТовец» Леонид Голобля
|01.05.17 10:30
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Мэром Снигиревки стал представитель партии «Батькивщина», депутат Снигиревского райсовета — Леонид Голобля. За него отдали свои голоса 895 избирателей. Об этом сообщает сайт «Снигиревка-ИНФО».
Мэром Снигиревки стал представитель партии «Батькивщина», депутат Снигиревского райсовета — Леонид Голобля. За него отдали свои голоса 895 избирателей. Об этом сообщает сайт «Снигиревка-ИНФО».
Стоит отметить очень низкую явку избирателей, которая составила 2444 избирателя, из 10529. Ближайшие соперники Леонида Голобли Александр Воробьев и Александр Долина набрали 733 голоса и 233 голоса соответственно.
В свою очередь лидер партии «Батькивщина» в Николаевской области Михаил Соколов отметил, что это общий результат Голобли и команды.
Благодарен избирателям за доверие, а команде «Батькивщины» за слаженную работу!!! Это победа Голобли и команды Батькивщины!, — написал Михаил Соколов.