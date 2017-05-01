"Даже, если мэр Нью-Йорка приедет сюда, то жизнь В Николаеве лучше не станет", - Александр Сенкевич

01.05.17 11:01Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Высказывания мэра Николаева на встрече с молодежью в «Сердце города», буквально разобранные на цитаты, стопроцентно будут вписаны в историю его правления городом

Так, по словам мэра, рассуждающего перед юношами и девушками о системе управления городом, абсолютно нет разницы, кто будет у руля, поскольку «система будет затачивать его под себя», говорится в публикации НикЛайф.

«Самое бессмысленное в системе – это менять элементы. Представьте себе, что человек – это система, которая стремится к остановке. Вот такая задача у человека – остановиться. Но, в любом случае, у этого человека есть какие-то элементы. Вот если взять, к примеру, и поменять этому человеку палец – что-то изменится в его жизни? Кроме нового пальца, ничего. И если мы говорим об управлении городом, то если поменять какие-то элементы – меня заменить на Гранатурова или Порошенко – то ничего, по большому счету, не произойдет. Потому что система не любит колебания. Жизнь в Николаеве никак не поменяется, если станет мэр Сенкевич. Да без разницы кто. Даже если Джастин Бибер, даже если мэр Нью-Йорка приедет сюда и станет мэром Николаева, то жизнь в Николаеве лучше не станет. Потому что есть система, которая будет затачивать его под себя», — процитировало издание слова Александра Сенкевича.

В связи с тем, что на выборах электорат Сенкевича делал ставку на ломку им осточертевших стереотипов, делать такие заявление уже в статусе городского головы крайне рискованно и недальновидно. Хотя бы с учетом того, что за время его правления городом ряды его сторонников существенно поредели. Но, как оказалось, Сенкевича этот факт тоже ничуть не волнует — по его словам, он практически не реагирует на критику.

Похожие новости

29.04.17 18:49Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

03.04.17 14:27Очередная пиар-акция мэра Николаева

03.04.17 11:49Мэр Николаева наградил победителей Кубка Николаевской области по каратэ

29.03.17 13:44"Мэр Николаева закрыл глаза на незаконные "МАФы", - адвокат Тимошин

23.02.17 16:13Депутаты повысили размер сметной зарплаты строителям до 5200 гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 01.05.2017

Закругление верхнее-левое

12:12В Донецке ходят колоннами в честь Первомая

12:05В Николаеве состоялся первомайский митинг

11:47Энтони Джошуа заявил, что готов к реваншу с Владимиром Кличко в любом месте

11:32Дипломатический кризис между Израилем и Украиной завершился

11:18Греческие археологи нашли микенскую гробницу

11:01"Даже, если мэр Нью-Йорка приедет сюда, то жизнь В Николаеве лучше не станет", - Александр Сенкевич

10:45Какой сегодня праздник: 1 мая - День труда

10:30Мэром Снигиревки стал «БЮТовец» Леонид Голобля

10:18В Израиле задохнулся в песочнице 3-летний ребенок

10:09Одесситы - израильтянам: "Деньги вперед"

09:54В сети обсуждают глубокое декольте Натальи Могилевской

09:38Сутки в АТО: один военный погиб, семь ранены

09:18Главный оппозиционер Николаева Игорь Дятлов задекларировал земли, деньги, дома, часы, прицеп и меха

09:00Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи

08:48Николаевский зоопарк оборудуют пандусами

08:34Новые коммунальные нормативы, пенсии и субсидии: как в мае изменится жизнь украинцев

08:17В Энергодаре мать выбросила 12-летнюю дочь с девятого этажа

08:05Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией

07:45В Украине появилась необычная пожарная машина за один миллион евро

 30.04

20:54Вокруг "Евровидения" в Киеве разгорелся очередной скандал

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.04.17 12:131870

Вице-президент США пригрозил Северной Корее

17.04.17 12:271810

Новый клип про украинский спецназ стал хитом в Сети (видео)

17.04.17 12:341710

В Киеве массовая драка закончилась поножовщиной: трое раненых

17.04.17 12:491740

В Николаеве пьяный маршрутчик устроил ДТП и убежал

Самые читаемые

18.04.17 18:5329900

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:404340

Универсальное средство от болезней кожи

17.04.17 19:153810

Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

19.04.17 08:193600

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика