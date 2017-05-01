"Даже, если мэр Нью-Йорка приедет сюда, то жизнь В Николаеве лучше не станет", - Александр Сенкевич

Высказывания мэра Николаева на встрече с молодежью в «Сердце города», буквально разобранные на цитаты, стопроцентно будут вписаны в историю его правления городом

Так, по словам мэра, рассуждающего перед юношами и девушками о системе управления городом, абсолютно нет разницы, кто будет у руля, поскольку «система будет затачивать его под себя», говорится в публикации НикЛайф.

«Самое бессмысленное в системе – это менять элементы. Представьте себе, что человек – это система, которая стремится к остановке. Вот такая задача у человека – остановиться. Но, в любом случае, у этого человека есть какие-то элементы. Вот если взять, к примеру, и поменять этому человеку палец – что-то изменится в его жизни? Кроме нового пальца, ничего. И если мы говорим об управлении городом, то если поменять какие-то элементы – меня заменить на Гранатурова или Порошенко – то ничего, по большому счету, не произойдет. Потому что система не любит колебания. Жизнь в Николаеве никак не поменяется, если станет мэр Сенкевич. Да без разницы кто. Даже если Джастин Бибер, даже если мэр Нью-Йорка приедет сюда и станет мэром Николаева, то жизнь в Николаеве лучше не станет. Потому что есть система, которая будет затачивать его под себя», — процитировало издание слова Александра Сенкевича.

В связи с тем, что на выборах электорат Сенкевича делал ставку на ломку им осточертевших стереотипов, делать такие заявление уже в статусе городского головы крайне рискованно и недальновидно. Хотя бы с учетом того, что за время его правления городом ряды его сторонников существенно поредели. Но, как оказалось, Сенкевича этот факт тоже ничуть не волнует — по его словам, он практически не реагирует на критику.