В Николаеве состоялся первомайский митинг

Праздничный день 1 Мая в Николаеве не обошелся без демонстрации. Представители нескольких ветеранских организаций прошли по ул. Соборной (Советской) от проспекта Центрального (Ленина) до Николаевской облгосадминистрации.

Шествие организовали активисты Трудовой партии Украины и Союз ветеранов, сообщает Новости.N.

Участники праздничного шествия собрались на пятачке у магазина «сотка». Марш долго не начинался: полицейские всячески убеждали не проводить мероприятие, ссылаясь на запрет исполкома городского совета. Отметим, что кроме так называемого "запрета" исполкома, по распоряжению мэра Сенкевича в суд был подан иск о запрете именно данного мероприятия, на котрое заблаговременно была подана заявка. Однако, суд не нашел оснований запрещать демонстрацию ветеранов.

Тем не менее, около 10.00 группа из примерно 35-40 человек двинулась по Советской. Участники шествия несли плакаты «Нет Кодексу рабства», «Мироеды остановитесь! Хватит грабить и уничтожать страну!» и другие.

На пересечении улицы Адмиральской к участникам марша присоединилась еще одна группа ветеранов. Вместе они направились к Николаевской облгосадминистрации (ОГА).

Под ОГА ветераны провели митинг. Открыл его глава областной организации Трудовой партии, подполковник милиции в отставке Владимир Пика. Выступающие клеймили позором олигархов и власть, которая не думает о народе, а только набивает себе карманы.

Общее количество участников митинга составило около 100 человек. Общественный порядок охраняли два десятка полицейских в разномастных одеждах — одни в старой, милицейской форме, другие в новой, полицейской.

По окончании митинга его участники приняли резолюцию с рядом социальных требований: пересмотреть пенсии, постановить безудержный рост тарифов и т. д.