В Донецке ходят колоннами в честь Первомая

01.05.17 12:12Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

На площади имени Ленина должен состояться митинг, сообщает Сегодня

В Донецке проходит шествие по случаю праздника Первое мая. Дончане жалуются, что с раннего утра перекрыт центр города, нарушено нормальное движение пассажирского транспорта.

Традиционно, как и в прошлые годы, колонны людей выдвинулись от библиотеки им. Крупской на площадь им. Ленина – длина этого маршрута около 700 метров. На площади обещан первомайский митинг. Главный лозунг шествия – "В единстве наша сила".

Заметно, что шествие проходит под "эгидой" профсоюзов предприятий, которые были ответственны за наличие людей на шествии 1 мая.

"Шахты стоят. Всех домой отправили в бесплатные отпуска на 10 дней как минимум. За что жить – не сказали. Зато парадами ходят по Донецку!" – возмущается житель города Константин.

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