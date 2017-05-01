17.04.17 17:401830
В Донецке ходят колоннами в честь Первомая
|01.05.17 12:12
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На площади имени Ленина должен состояться митинг, сообщает Сегодня
На площади имени Ленина должен состояться митинг, сообщает Сегодня
В Донецке проходит шествие по случаю праздника Первое мая. Дончане жалуются, что с раннего утра перекрыт центр города, нарушено нормальное движение пассажирского транспорта.
Традиционно, как и в прошлые годы, колонны людей выдвинулись от библиотеки им. Крупской на площадь им. Ленина – длина этого маршрута около 700 метров. На площади обещан первомайский митинг. Главный лозунг шествия – "В единстве наша сила".
Заметно, что шествие проходит под "эгидой" профсоюзов предприятий, которые были ответственны за наличие людей на шествии 1 мая.
"Шахты стоят. Всех домой отправили в бесплатные отпуска на 10 дней как минимум. За что жить – не сказали. Зато парадами ходят по Донецку!" – возмущается житель города Константин.