В акции принимают участие около тысячи человек. В Киеве на Крещатике проходит первомайская демонстрация, сообщает Укринформ.

В акции принимают участие около тысячи человек. Организаторами выступили Федерация профсоюзов Украины и Социал-демократическая партия.

Участники марша несут флаги с надписью "Киевский городской профсоюз" и красные флаги Социал-демократической партии. Марш сопровождает машина с громкоговорителем и усиливающей аппаратурой, на которой развернут баннер "Мир-Труд-Первомай". Также можно заметить лозунги о мире на Донбассе и красные флаги.

Как сообщает Страна, в мероприятии принимают участие люди разного возраста - от студентов до пенсионеров. Охраняет демонстрацию около 200 полицейских.

Демонстрация проходит с музыкой и танцами. Выступает оркестр барабанщиц.

Марш пройдет по Крещатику до Европейской площади, где, по словам организаторов, будут объявлены требования к власти.