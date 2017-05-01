В Николаеве задержали человека, перевозившего тротил, - глава ОГА Савченко

В Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. Вместе с тем, местные власти рекомендуют не проводить в майские праздники никаких акций.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня при осмотре автотранспорта задержан человек с тротиловыми шашками и т.д. Если бы это сработало, могло бы быть до 50 человек, которые могли погибнуть", - отметил Савченко, уточнив, что не может привести подробностей произошедшего, и что сейчас по этому факту работают правоохранители.

Также Савченко уточнил, что меры безопасности, внедренные в области, как видно, дают свои плоды. Напомним, что в области расставлены блокпосты и усилены наряды правоохранителей.

Глава ОГА также уточнил, что массовые акции не запрещали, а рекомендовали не проводить. "Это предупредительная мера, а не мера, направленная на запрет", - сказал Савченко.

Тем не менее, в Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. По словам Савченко, все мероприятия прошли спокойно.