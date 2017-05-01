В июне в Николаевской области заработает новый зерновой терминал

В июне текущего года в Николаевской области начнет работу современный перегрузочный комплекс «Баловнянская производственная база», который является масштабным инвестиционным проектом группы компаний «ПАЕК» («Южная Аграрно — Экспортная Компания»). Об этом сообщается на сайте компании.

На строительство объекта ушло около года, и производительность данного зернового терминала рассчитана на 100 тыс. т зерновых культур. «Сегодня строительство терминала подходит к завершению. Заканчивается и набор персонала.

Только на прошлой неделе на предприятии «БВБ» прошли две «Ярмарки вакансий» и все желающие могли ознакомиться с предприятием и вакансиями», — говорится в сообщении.