17.04.17 17:401830
В июне в Николаевской области заработает новый зерновой терминал
|01.05.17 15:51
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В июне текущего года в Николаевской области начнет работу современный перегрузочный комплекс «Баловнянская производственная база», который является масштабным инвестиционным проектом группы компаний «ПАЕК» («Южная Аграрно — Экспортная Компания»). Об этом сообщается на сайте компании.
В июне текущего года в Николаевской области начнет работу современный перегрузочный комплекс «Баловнянская производственная база», который является масштабным инвестиционным проектом группы компаний «ПАЕК» («Южная Аграрно — Экспортная Компания»). Об этом сообщается на сайте компании.
На строительство объекта ушло около года, и производительность данного зернового терминала рассчитана на 100 тыс. т зерновых культур. «Сегодня строительство терминала подходит к завершению. Заканчивается и набор персонала.
Только на прошлой неделе на предприятии «БВБ» прошли две «Ярмарки вакансий» и все желающие могли ознакомиться с предприятием и вакансиями», — говорится в сообщении.