В Индонезии умер самый старый человек в мире

01.05.17 19:11Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина-индонезиец утверждал, что ему 146 лет.

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве. Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения - не редкость. Но, как заявили Би-би-си местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.

Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой. "После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды", - сказал Би-би-си его внук Суянто.

Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей. В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.

Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории. Недавно итальянка Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле, умерла в возрасте 117 лет и 137 дней.

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