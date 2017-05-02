В Миколаєві відбувся літературний перфоманс

02.05.17 10:57Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

29 квітня, в рамках ХV виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга – 2017, у Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького відбувся літературний перформанс «Людина як Всесвіт», присвячений творчості Шекспіра, Сервантеса і Григорія Сковороди – письменників, знаних з дитинства.

Про це повідомляється на офіційній сторинці закладу у Facebook.

У відвідувачів заходу була чудова можливість погратися, відчути себе головою журі на конкурсі краси, віртуально подорожувати Європою, послухати живу музику, зробити селфі на крутому байку зі стильним банером. І, врешті, згадати, що в Отелло була Дездемона, у Гамлета – Офелія, у Дон Кіхота – Дульсінея, а герої Сковороди насолоджувались своєю свободою у мандрах і роздумах про Бога, світ і власне життя.

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