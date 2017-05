Выпускники Coding for Future: История Анны Кузнецовой Анна Кузнецова — одна из выпускниц Coding For Future, образовательной инициативы, запущеной Фондом BrainBasket и Vodafone. Программа имеет целью научить программированию вынужденных переселенцев и участников АТО. Очередной выпуск участников проекта состоялся в Харькове в июне 2016 года. Анна рассказала изданию TechToday о том, как проект помог ей открыть путь к программированию. Я заканчивала Харьковский авиационный университет по специальности «Менеджмент проектов», а сама из Северодонецка Луганской области. Поехала оттуда в 2014 году и вернулась в Харьков. Начала работать по специальности в IT-сфере, но мне не понравилось. Я поняла, что мне по душе то техническое, поэтому начала изучать верстку, а потом уже были курсы РНР для переселенцев. Об обучении на курсах Как узнала о курсах — не помню, помню только, что дата начала занятий несколько раз переносилась. Обучение продолжалось около трех месяцев — с февраля по июнь. Днем я работала, а вечером училась. Я работала менеджером, но, как это бывает в мелких компаниях, на мне «висели» еще и другие обязанности. Например, работы по тестированию. Сравнивая тестирования и программирования, склонна думать, что программирование мне больше нравится. Еще до курсов я начала интересоваться программированием. В Сети есть достаточно сайтов, где есть простые наглядные задачи, шаг за шагом все «разжевывается», что и как нужно делать. Ну и также немало видео на эту тему. Долгое время у меня ничего не получалось, и поскольку программировать мне нравилось, я не оставляла обучения. Однако решение пройти полноценные курсы оказалось правильным шагом. Обучение было чем-то похоже на курсы иностранных языков. Надо было приходить со своими ноутбуками и постепенно тренер рассказывал, что и как надо делать. Начали с основ и быстро прошлись разработкой сайта со всех сторон. Каждый из нас занимался на своем простеньком тестовом сайте. Как по мне, то на эти курсы надо идти хотя бы с каким-то пониманием программирования. Курсы помогают систематизировать имеющиеся знания, показывают, какие еще необходимы навыки и что нужно изучить дополнительно. Эта платформа — основа для дальнейшего самостоятельного изучения. Без начальных знаний изучения требует очень много времени. И это при том, что РНР не является очень сложным для изучения, во всяком случае легче Java. О начале работы После курсов я продолжала работать менеджером и одновременно искала новую работу. И наконец повезло: меня пригласили на собеседование, определили, что от меня потребуется, и так я изменила направление работы. Вообще на подобных собеседованиях начинающим обычно дают задания на логику. Такая проверка IQ, чтобы узнать, насколько быстро ты соображает. Компания, куда я попала, занималась разработкой сайтов. Для новичков это достаточно неплохая работа, но зарплата тоже из расчета на начинающих. Кроме того, там было мало новых проектов, то есть таких, где разрабатывается что-то новое. В основном оказывалась техподдержка для уже имеющихся сайтов. Как по мне — это не дает полного представления о том, как работает та или иная технология. И перспективы отсутствуют. Неожиданно меня пригласили на еще одно собеседование в другую компанию — нашли мое резюме на каком-то из сайтов по поиску работы. Я пошла на встречу без мысли, что могу что-то поменять, но мне сказали «Выходите на работу». Я все взвесила и решила сменить работу, потому что предложение казалась более перспективной. Здесь также занимаюсь разработкой сайтов. Компания, где работаю, — мелкий аутсорсер, который имеет дело с зарубежными заказчиками. Но она работает над индивидуальными проектами — создает интернет-магазины на платформе Magento. Я раньше работала с этой технологией как менеджер и как менеджер и уже кое-что знаю, поэтому немного проще. Пока на новом месте недолго — всего неделю (разговор велся в конце октября — ред.). Об особенностях интернатуры в компании Обычного испытательного срока нету. Пока мне дали простое тестовое задание, чтобы увидеть, насколько я быстро учусь и стоит сотрудничать со мной в будущем. Мне показали трех человек из команды разработчиков, в которых я могу консультироваться и расспрашивать. Сейчас я интерн, а следующий этап — Junior. Интернатура продлится от двух до четырех недель, в зависимости от того, как быстро я справлюсь с тестовыми заданиями. Пока я новичок, еще мало что знаю и умею, поэтому приходится весь день «грызть гранит науки», не отвлекаясь. Обычно мне сбрасывают небольшое задание, и я примерно представляю, как его разобрать на составные части. Затем «гугл» информацию по каждому блоку, как сделать то или другое. И потом, опираясь на примеры, выполняю задания. Вот, например, очередное задание: нужно нарисовать кнопку, вызывает форму регистрации с полями ввода e-mail и пароля. Поэтому искать в Google, как на Magento создать кнопку на контент. О планах на будущее Изучать другие языки, кроме РНР, пока не хочется, да и сам РНР будет востребован еще долго. Поскольку я еще молодой специалист, то никто не готов вкладывать в меня большие деньги. Поэтому сначала хочется выйти на какой-то уровень, когда можно себя более-менее уверенно чувствовать. Хочу продолжать работать с Magento, ну и еще очень много возможностей. Но я считаю, что лучше выбрать какой-то одно направление и быть в нем профессионалом. О том, с чего следует начинать путь в IТ Для начала стоит определиться, что хочешь в целом делать в IT: веб, десктоп-приложения или что-то другое. И тогда уже стоит попробовать. Есть много направлений в IT: кто-то хочет быть разработчиком, кто верстальщиком, кто менеджером — для каждого найдется что-то свое. Плюс ко всему необходимо работать над знанием английского. Даже если это совсем маленькая компания, которая не использует английский в работе, все равно вся техническая документация будет только на английском. А начать можно с самостоятельного изучения основ — в интернете множество информации для начинающих. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама