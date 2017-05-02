Николаевский депутат задекларировал 160 тысяч наличными и аренда "под застрой"

02.05.17 12:04Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна задекларировал три земельных участка, два из которых по площади занимают меньше одного квадратного метра. Также он хранит дома 160 тысяч долларов США и около 2 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные его е-декларации.

Согласно декларации, Барна является директором ООО «Логитранс-групп». В его владении числится три земельных участка – в Гурьевке, площадью 0,29 кв. метра и 0,7 кв. метра. Два участка он приобрел в 2016 году за 1418 и 13561 гривен соответственно. Там же у него есть еще один участок, но побольше – 9 квадратных метров. Эта земля депутату обошлась почти в 170 тысяч гривен.

Живет Барна в доме в Гурьевке, площадью 150 «квадратов», однако недвижимость принадлежит Галине Диденко.

В разделе транспортных средств у Барны записан «немец» Porsche Cayenne, 2008 года выпуска. За такого железного коня он отдал почти 670 тысяч гривен осенью 2014 года. Впрочем, автомобиль записан на Маргариту Матийчук.

На основной работе он получил ровно 30 тысяч гривен зарплаты, еще 18 тысяч от заработал по совместительству на ЧП «Лубьянское».

Депутат хранит наличкой 1,8 миллиона гривен, а также 160 тысяч долларов США. Супруга депутата Вера Барна задекларировала 720 тысяч гривен и 26 тысяч долларов. Более 80 тысяч долларов Барна одолжил третьим лицам.

Примечательно, что депутат является также директором ООО «Иф теплосила» и ООО «Югагроойл», но зарплату за это не получает.

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