Николаевским спасателям сегодня вручат «КрАЗ», «Mitsubishi» и катер

Утром в четверг, 22 июня, в Николаеве на нижнем БАМе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе вручит Главному управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области новую технику, сообщает "Новости N".

Спасатели получат новую технику: специальный автомобиль на шасси «КрАЗ» со снегоуборочным оборудованием, аварийно-спасательный автомобиль Mitsubishi L200, водолазно-спасательный катер специального назначения и 50 изолирующих аппаратов на сжатом воздухе.

В Николаеве вице-премьер-министр Украины посетит также открытие перегрузочного комплекса ООО «Баловненская Производственная База» в селе Констянтиновка Новоодесского района.