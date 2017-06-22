Николаевским спасателям сегодня вручат «КрАЗ», «Mitsubishi» и катер

22.06.17 10:04Сколько просмотров этой статьи194Сколько комментариев этой статьи0

Утром в четверг, 22 июня, в Николаеве на нижнем БАМе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе вручит Главному управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области новую технику, сообщает "Новости N".

Спасатели получат новую технику: специальный автомобиль на шасси «КрАЗ» со снегоуборочным оборудованием, аварийно-спасательный автомобиль Mitsubishi L200, водолазно-спасательный катер специального назначения и 50 изолирующих аппаратов на сжатом воздухе.

В Николаеве вице-премьер-министр Украины посетит также открытие перегрузочного комплекса ООО «Баловненская Производственная База» в селе Констянтиновка Новоодесского района.

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